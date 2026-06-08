Maxi incendio in Italia: nube di fumo devastante, scattano le misure di sicurezza

Un incendio di notevoli proporzioni è divampato nella mattinata odierna all’interno dello stabilimento della Delca Energy, azienda attiva nel recupero e trattamento di materiali plastici, situata nella zona industriale di Lugnano, nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa.

L’allarme è stato segnalato alle ore 9.23. Immediato l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa, supportate da quattro mezzi antincendio e due autobotti. In considerazione della gravità del rogo, sono stati richiesti rinforzi anche dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno.

Le prime ricostruzioni indicano che all’interno del capannone interessato stavano bruciando ecoballe di carta e plastica, materiali destinati al recupero. Non si registrano al momento feriti o persone coinvolte nell’incendio. La densa colonna di fumo generata dalle fiamme è stata visibile a diversi chilometri di distanza, destando preoccupazione tra la popolazione residente nei comuni limitrofi.

Di fronte alla situazione di emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per il coordinamento delle attività di soccorso. La Polizia Municipale ha disposto la chiusura di alcune tratte viarie, in particolare lungo la Strada Provinciale Vicarese tra Caprona e Lugnano, deviando il traffico verso Vicopisano.

Le autorità locali hanno diffuso raccomandazioni a tutela della salute pubblica, invitando i cittadini a mantenere chiuse porte e finestre, evitare attività all’aperto, limitare la permanenza all’esterno e spegnere condizionatori e impianti di ventilazione che prelevano aria dall’esterno.

Le precauzioni riguardano soprattutto le aree lungo la direttrice di spostamento della nube di fumo, che si dirige verso Pisa. Anche il Comune di San Giuliano Terme ha esteso le indicazioni ai residenti delle zone di Campo, Mezzana, Colignola e Ghezzano.

I tecnici di Arpat sono intervenuti per effettuare campionamenti e verifiche ambientali finalizzate a valutare eventuali ricadute sul suolo, sulle acque e sulla qualità dell’aria. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si stanno svolgendo senza interruzioni.

Fondata nel 2015 e entrata a far parte del Gruppo EcoEridania nel 2023, la Delca Energy opera nel settore della green economy e dell’economia circolare, con attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti, recupero di materia e produzione di combustibili alternativi destinati al riutilizzo industriale.