Maxi incidente sull’Autostrada, due donne morte

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì sull’Autostrada A4, nel tratto tra le uscite Pero Fiera Milano e Milano Viale Certosa. Un camion e tre auto sono stati coinvolti in uno schianto che ha causato la morte di due donne che viaggiavano a bordo di una delle auto coinvolte, una Opel Corsa.



L’Agenzia regionale emergenza ha immediatamente inviato sei equipaggi su quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso in codice rosso. I quattro feriti, che occupavano le altre due auto coinvolte, sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.



Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano, la polizia stradale di Novate e Torino e i dipendenti di Autostrade per l’Italia. Nonostante gli sforzi del personale medico e delle autorità intervenute, le due donne non hanno purtroppo potuto essere salvate.



Autostrade per l’Italia ha comunicato che la coda, in direzione Venezia, è in progressivo aumento a causa dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per rimuovere i veicoli e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.



L’incidente sull’Autostrada A4 è un triste richiamo alla necessità di prestare sempre massima attenzione alla guida e di rispettare le regole del codice della strada per evitare tragedie come questa.