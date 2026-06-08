Maxi operazione della Polizia: 10 arresti per traffico di migranti

La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione di grande rilievo che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di migranti tra la Tunisia e l’Italia. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito dieci provvedimenti restrittivi, frutto di mesi di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, confermando la capacità della Polizia di Stato di agire con tempestività e precisione contro fenomeni criminali complessi e radicati su scala internazionale.

Nel dettaglio, sei degli indagati sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere, mentre per altri quattro è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna. Tutti i soggetti coinvolti sono di nazionalità tunisina e risultano indagati per associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la rotta Tunisia–Pantelleria.

Le indagini hanno evidenziato un meccanismo organizzativo strutturato e sofisticato, in grado di garantire il trasferimento di persone irregolari attraverso canali clandestini e la gestione di flussi di denaro non tracciabili. Per uno degli indagati, in particolare, è stato contestato anche il reato di servizi di raccolta, cambio e trasferimento all’estero e in Italia di valuta tramite transazioni fiduciarie non tracciabili, realizzate attraverso il sistema denominato “hawala”.

Secondo quanto emerso, l’organizzazione criminale era in grado di coordinare le operazioni su entrambe le sponde del Mediterraneo, assicurando il passaggio dei migranti e la movimentazione dei fondi in maniera efficace e sicura per gli affiliati, eludendo i controlli ufficiali. Il risultato raggiunto dalla Polizia di Stato rappresenta quindi un colpo significativo alla rete criminale e un segnale chiaro della determinazione delle autorità italiane nel contrasto ai traffici illeciti di persone e denaro.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e repressione della criminalità transnazionale che vede la collaborazione tra forze dell’ordine italiane e istituzioni internazionali. La tempestività dell’intervento e la capacità investigativa dimostrata confermano come la Polizia di Stato continui a svolgere un ruolo centrale nella tutela della sicurezza nazionale e nella protezione dei confini dai fenomeni illegali.