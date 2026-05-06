Maxi operazione della Polizia di Stato: scatta il sequestro per 2 milioni di euro

Dalle prime ore di questa mattina Roma si è svegliata al centro di una vasta operazione della Polizia di Stato, un intervento di grande rilievo che conferma ancora una volta la determinazione delle forze dell’ordine nel rafforzare la sicurezza in Italia attraverso un’azione incisiva contro i patrimoni riconducibili ad attività criminali. Su disposizione del Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione –, che ha emesso un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca sulla base della normativa antimafia, e su proposta del Questore di Roma, è scattata una complessa attività mirata a colpire con forza beni considerati frutto di operazioni illecite.

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale nella più ampia strategia di contrasto all’accumulazione di ricchezze di origine criminale, una linea d’azione che punta non soltanto a indebolire economicamente le organizzazioni illegali, ma anche a proteggere il sistema economico sano dalle infiltrazioni della criminalità. È proprio attraverso il sequestro dei patrimoni che lo Stato mira a disarticolare in profondità reti consolidate, sottraendo loro risorse e capacità operative, in un’azione che assume un valore centrale per la tutela della legalità e dei cittadini.

Sul campo, fin dall’alba, è stato dispiegato un imponente dispositivo coordinato che ha visto impegnati gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, insieme al personale dei Commissariati Casilino, Lido e Frascati, del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e del Compartimento Polizia Stradale Lazio-Umbria. Una mobilitazione significativa che evidenzia la portata dell’operazione e la volontà della Polizia di Stato di presidiare il territorio con interventi strutturati e mirati, capaci di incidere concretamente sul tessuto criminale.

Il provvedimento ha riguardato un patrimonio di notevole consistenza, per un valore complessivo stimato intorno ai 2 milioni di euro. Nel dettaglio, sono finite sotto sequestro due società con sedi a Roma e Pomezia, operanti rispettivamente nel settore del disbrigo di pratiche automobilistiche e in quello della revisione di autovetture, oltre a cinque immobili situati tra Roma, nelle zone di Borghesiana e Finocchio, e Montecompatri, nonché cinque terreni localizzati a Frascati. Tutti i beni sarebbero riconducibili a un sessantatreenne romano ritenuto inserito in ambienti criminali di rilievo, specializzati nel riciclaggio di autovetture.

Le indagini patrimoniali hanno fatto emergere una struttura operativa consolidata, basata su pratiche fittizie destinate alla nazionalizzazione e immatricolazione di veicoli usati formalmente intestati a privati, con il preciso scopo di aggirare la normativa sul versamento dell’Iva. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le imprese coinvolte avrebbero simulato acquisti all’estero per mascherare operazioni commerciali intracomunitarie, eludendo così il pagamento dell’imposta attraverso un utilizzo illecito delle norme previste per i veicoli usati acquistati in altri Paesi membri dell’Unione europea fuori da attività d’impresa.

L’aspetto più delicato dell’intera vicenda riguarda però il ruolo dell’uomo finito al centro del procedimento. In qualità di pubblico ufficiale, grazie alla delega per lo Sportello Telematico dell’Automobilista, avrebbe sfruttato la propria posizione per favorire l’immatricolazione in Italia di veicoli provenienti soprattutto dai mercati spagnolo e tedesco, mezzi che da una successiva attività investigativa sono risultati radiati dai registri originari e quindi, di fatto, inesistenti sotto il profilo amministrativo. Un sistema sofisticato che avrebbe consentito di introdurre nel circuito italiano veicoli irregolari, alterando il mercato e generando un danno economico rilevante.

Proprio sulla base delle risultanze economico-patrimoniali raccolte, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per considerare il proposto un soggetto socialmente pericoloso, in possesso diretto o indiretto di un ingente patrimonio incompatibile con una provenienza lecita. Il decreto di sequestro, disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, rappresenta ora un passaggio decisivo in vista del contraddittorio previsto dal procedimento di prevenzione, durante il quale sarà valutata la definitiva confisca dei beni. L’operazione condotta dalla Polizia di Stato assume dunque un valore che va oltre il singolo sequestro patrimoniale: è il segnale concreto di una presenza forte dello Stato contro i circuiti economici criminali, un’azione che rafforza la sicurezza nazionale e protegge cittadini e imprese, colpendo le organizzazioni non solo sul piano penale, ma anche e soprattutto nel cuore dei loro interessi economici.