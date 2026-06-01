Maxi operazione della Polizia: oltre 1.300 arresti e tantissimi sequestri. Il bilancio definitivo

Si è chiusa una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. Un intervento capillare, condotto su tutto il territorio, che ha rafforzato la presenza delle forze dell’ordine nei punti considerati più esposti e ha permesso di consolidare il controllo delle aree urbane maggiormente sensibili. L’obiettivo era duplice: colpire le reti dello spaccio e prevenire episodi di violenza, con un’attenzione particolare ai contesti frequentati dai giovani e ai casi che possono coinvolgere anche minori.

L’attività è stata sviluppata come un’operazione di alto impatto nazionale dagli investigatori delle Squadre mobili, sotto il coordinamento del Servizio centrale operativo. Il dispositivo ha messo insieme competenze investigative, controllo del territorio e capacità di intervento rapido, coinvolgendo anche gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e altri uffici delle Questure. Una struttura operativa ampia, pensata per intervenire nei luoghi dove il consumo e la vendita di droga possono trasformarsi più facilmente in situazioni di rischio per la sicurezza pubblica.

I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini e nelle vicinanze dei locali notturni, aree in cui viene registrato un maggiore consumo di sostanze stupefacenti e dove la presenza di armi, anche improprie, può aumentare il pericolo di aggressioni e scontri. Proprio la scelta di presidiare questi luoghi ha rappresentato uno degli aspetti centrali dell’operazione, perché ha consentito di agire non solo sul piano repressivo, ma anche su quello preventivo, riducendo il rischio di episodi di violenza prima che potessero degenerare.

Il bilancio dell’intervento conferma la portata dell’attività svolta. Nel corso dell’operazione sono state identificate 297.071 persone, tra cui 15.665 minorenni. Numeri che restituiscono la dimensione del controllo messo in campo e la capacità di intercettare situazioni potenzialmente critiche su una scala molto ampia. L’attenzione ai minori è stata uno degli elementi più rilevanti, sia per il contrasto allo spaccio sia per la prevenzione del porto di armi in ambito giovanile.

Il risultato investigativo è stato particolarmente significativo: sono stati arrestati 1.335 soggetti, di cui 31 minorenni, mentre le denunce a piede libero sono state 2.358, tra cui 142 minori. Si tratta di un esito che evidenzia l’efficacia del coordinamento nazionale e la capacità degli investigatori di incidere concretamente su fenomeni criminali diffusi, spesso collegati tra loro e in grado di alimentare insicurezza nei territori.

Durante le attività sono stati sequestrati complessivamente circa 450 chili di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, il quantitativo recuperato comprende 48 chili di cocaina, 379 chili di cannabinoidi e 7 chili di eroina. Il sequestro di droga rappresenta uno dei risultati principali dell’operazione, perché sottrae al mercato illecito un’ingente quantità di sostanze e colpisce direttamente i circuiti di approvvigionamento e distribuzione destinati anche alle piazze di spaccio urbane.

Ancora più rilevante, sul piano della sicurezza, è il dato relativo alle armi. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga, tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettili e numeroso munizionamento. Il ritrovamento di un arsenale così esteso conferma il potenziale pericolo che l’operazione ha consentito di neutralizzare, impedendo che strumenti offensivi di elevata pericolosità potessero essere utilizzati in contesti criminali o in episodi di violenza.

Particolare attenzione è stata riservata anche al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto tra i giovani. Nel corso dei controlli ne sono state rinvenute 250, tra taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Un dato che conferma la necessità di mantenere alta la vigilanza nei luoghi di aggregazione e nelle aree della movida, dove oggetti di questo tipo possono trasformare una lite o un confronto in un episodio dalle conseguenze gravi.

L’operazione si chiude quindi con un bilancio di forte impatto e con un risultato concreto sul piano della sicurezza. Gli arresti, le denunce, i sequestri di droga e il recupero di armi da fuoco e armi bianche mostrano l’efficacia di un intervento coordinato su scala nazionale, capace di colpire lo spaccio e, allo stesso tempo, di ridurre la disponibilità di strumenti offensivi nei territori. Un’azione che rafforza il presidio dello Stato nelle aree più esposte e contribuisce a prevenire situazioni di rischio, soprattutto nei contesti in cui la presenza di minori rende ancora più urgente un controllo costante e mirato.