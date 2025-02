Meloni furiosa: ‘’Hanno oltraggiato l’Italia intera’’. Lo sfogo della premier

A meno di due giorni dal Giorno del Ricordo, la foiba di Basovizza, a Trieste, è stata vandalizzata con scritte in lingua slava. Tra le frasi comparse sui muri del sito commemorativo si leggono “Trst je naš” (“Trieste è nostra”) e “Smrt fašizmu sloboda narodu” (“Morte al fascismo, libertà al popolo”). Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire agli autori dell’atto vandalico, che ha suscitato indignazione e polemiche nel mondo politico e nella comunità locale.

Giorgia Meloni ha espresso una dura condanna, sottolineando che Basovizza “è un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera”. Ha poi aggiunto che “oltraggiare Basovizza, per di più con scritte ripugnanti che richiamano a pagine drammatiche della nostra storia, non vuol dire solo calpestare la memoria dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare la nazione intera”. Per la Presidente del Consiglio si tratta di “un atto di gravità inaudita, che non può restare impunito”.

Anche Lorenzo Fontana ha manifestato il proprio sdegno, definendo l’accaduto “un atto grave e intollerabile che offende profondamente la memoria storica del nostro Paese e, ancor più, le vittime delle foibe”. Secondo il Presidente della Camera, il gesto rappresenta “un oltraggio alla sofferenza di chi ha vissuto quel dramma”.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di “forte indignazione e ferma condanna per questo ignobile gesto”, evidenziando che si tratta “di un oltraggio non solo alle vittime delle foibe, ma anche ai valori di rispetto, memoria e unità che il Giorno del Ricordo intende preservare”. Ha assicurato che i responsabili “saranno individuati e perseguiti con la massima severità”.

La foiba di Basovizza è stata riconosciuta come monumento nazionale nel 1992 e rappresenta un simbolo delle tragiche vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Il Giorno del Ricordo, celebrato il 10 febbraio, è dedicato a commemorare le vittime di questi eventi storici.