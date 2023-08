Meloni in bilico tra Salvini e Tajani, il governo in bilico

Agosto si presenta come un mese di veleni e tensioni nella vita politica italiana. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si trova in una situazione delicata: intrappolata tra due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che sembrano avere visioni e obiettivi in contrasto, rischiando di destabilizzare l’esecutivo.

>>>>> Frasi omofobe, il generale Vannacci non si scusa



Il cuore del problema risiede nelle dinamiche europee. Salvini, con le sue simpatie per Le Pen e Afd, mette in difficoltà Meloni in un contesto europeo dove tali alleanze potrebbero rivelarsi impopolari, in particolare con la prossima Commissione Europea. Dall’altro lato, Tajani pressa affinché si adotti una strategia meno ostile nei confronti dei leader europei come Macron e Scholz.

>>>>> Strage di Cuneo, arrestato il killer



Tuttavia, la questione principale per Meloni non è Bruxelles, ma Roma. La fragilità di Forza Italia, partito fondato da Silvio Berlusconi, rappresenta un serio dilemma. Con molti senatori del partito in apparente disaccordo con la leadership di Meloni, la situazione rischia di offrire alla Lega di Salvini l’opportunità di raccogliere l’ eredità politica di Berlusconi.



Tajani, di recente, ha espresso forti critiche, specialmente dopo le decisioni sugli extraprofitti. Le informazioni circolanti suggeriscono che Tajani abbia avuto un incontro segreto con la famiglia Berlusconi, un pilastro fondamentale di Forza Italia, aprendo a ulteriori speculazioni sulle dinamiche all’interno del governo.



Le alleanze e le garanzie sono al centro di questo intrigo estivo. Mentre Tajani gode di una forte influenza tra i popolari europei, anche lui si trova sotto pressione. Un recente commento di Manfred Weber, che ha sottolineato l’importanza per Meloni di dimostrarsi un alleato europeo affidabile, ha aggiunto ulteriore tensione.



In conclusione, Meloni si trova in una posizione precaria, dovendo bilanciare le esigenze e le pressioni dei suoi due vice. La battaglia interna tra Salvini e Tajani potrebbe avere gravi ripercussioni sul futuro del governo. Una situazione che, sicuramente, non contribuirà a rendere serene le vacanze estive della presidente del Consiglio.