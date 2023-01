Meloni in calo di consensi, Fdi in caduta libera

Giorgia Meloni è in calo di consensi. Fratelli d’Italia cala nei sondaggi, come svelato ieri da Ipsos. Dopo un leggero rialzo a seguito della vittoria elettorale, la premier e il suo partito tornano ai livelli di prima dell’assunzione dell’incarico di presidente del Consiglio.

FRATELLI D’ITALIA SCENDE

Se la Meloni è in calo di consensi, cresce invece il gradimento per il Movimento 5 stelle (+0,6%), che si posiziona al 18,2% e stacca il Partito democratico (+0,1%) al 16,4%. Entrando nello specifico dei dati, cala FdI, sempre primo partito ma al 30,5%, con un netto -1,2% rispetto all’inizio del mandato della Meloni. Salgono Lega (+ 0,5) all’8,3% e Forza Italia (+0,6%) al 6,8%. Renzi e Calenda con il terzo polo si attestano sul 7,1%, mentre Verdi e Sinistra restano stabili al 4,1%.

PESANO GLI INDECISI

Il calo di consensi di Fratelli d’Italia va letto anche alla luce del dato, pesante, sull’astensione, che arriva al 41,4%: in sostanza, due italiani su cinque non esprimono la propria preferenza per nessuno. Nonostante la Meloni sia in calo (il suo governo piace al 53% del campione, vale a dire il -5% rispetto all’inizio del mandato), il centrodestra resta però in netto vantaggio di consensi rispetto al centrosinistra, con una forbice più ampia rispetto anche all’ultimo appuntamento elettorale: la distanza, infatti tra il 46,6% del centrodestra e il 26,1% del centrosinistra è di 20,5%.

CONTE IL LEADER PIU’ POPOLARE

Visita a Torino del presidente M5S Giuseppe Conte “Difendiamo la dignità di tutti, nessuno escluso” presso piazzale Ferruccio Parri Torino, 7 dicembre 2022 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Secondo un terzo del campione, poi (32 intervistati su 100), il leader più popolare è il pentastellato Giuseppe Conte, seguito da Matteo Salvini (28 su 100) e Silvio Berlusconi (25 su 100). Calo vertiginoso per Enrico Letta, che perde altri 4 punti percentuali.