Meloni, la mia coscienza mi impone di tornare

La premier italiana, Giorgia Meloni, ha deciso di interrompere la sua partecipazione al G7 di Hiroshima e tornare in Italia per gestire personalmente la crisi dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. In un momento così complesso per il paese, la leader ha sentito il bisogno di essere sul campo e lavorare in prima persona per fornire le risposte necessarie alla popolazione colpita da questa catastrofe naturale.

Durante un punto stampa tenuto dal G7 di Hiroshima, Giorgia Meloni ha espresso la sua gratitudine nei confronti delle 5.000 persone che stanno dando una mano sul campo, così come dei ministri che si stanno occupando attivamente della situazione. Ha sottolineato che la sua coscienza le imponeva di tornare in Italia per affrontare direttamente questa emergenza e garantire un coordinamento efficace delle misure di soccorso e di ricostruzione.

La decisione di lasciare il G7 in anticipo è stata condivisa con gli altri leader presenti, i quali hanno espresso solidarietà verso l’Italia e hanno compreso e sostenuto la scelta di Giorgia Meloni. Questo sostegno a 360 gradi dimostra l’importanza attribuita dalla comunità internazionale all’affrontare con determinazione le crisi nazionali e il sostegno reciproco tra le nazioni.