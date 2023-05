Meloni-Schlein, in arrivo il primo faccia a faccia

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per martedì prossimo le opposizioni a Palazzo Chigi per discutere delle riforme istituzionali. Questo incontro sarà particolarmente significativo in quanto rappresenterà il primo colloquio tra Meloni e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.



Secondo quanto riportato dall’Ansa, gli incontri si terranno tra le 12.30 e le 20, con l’ordine del giorno focalizzato proprio sul tema delle riforme istituzionali. A gestire il tavolo insieme alla Presidente del Consiglio sarà la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati.



Il Partito Democratico avrà quindi la possibilità di incontrare la Meloni e la Casellati per discutere le proprie posizioni e le proprie proposte riguardo alle riforme istituzionali. Sarà un momento importante per capire come si evolverà il dialogo tra i partiti, soprattutto in un momento storico così delicato per l’Italia.



La decisione di convocare le opposizioni e di accelerare sulle riforme istituzionali dimostra come la Meloni sia intenzionata a prendere in mano la situazione e a stringere i tempi per fare in modo che tutte le parti interessate si impegnino per portare avanti le riforme.



La Presidente del Consiglio ha dichiarato di avere un calendario di riforme chiaro e abbastanza serrato, e che crede che sia un lavoro su cui tutti devono essere coinvolti. La convocazione delle opposizioni sembra dunque essere una mossa tesa a creare un clima di dialogo e di collaborazione tra i vari partiti politici, che dovrebbero trovare una via comune per affrontare le sfide istituzionali che l’Italia deve affrontare.