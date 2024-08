Nell’ambito degli sforzi diplomatici in corso per affrontare la crisi in Medio Oriente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha recentemente avuto un nuovo colloquio telefonico con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Durante la conversazione, Meloni ha ribadito l’importanza di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco duraturo a Gaza e per il rilascio degli ostaggi, esprimendo il suo forte auspicio che tale intesa possa essere raggiunta. Le dichiarazioni della premier sono in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sarà discussa nel prossimo incontro negoziale del 15 agosto.

Meloni ha anche riaffermato il pieno sostegno dell’Italia alla mediazione internazionale condotta da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Pur riconoscendo il diritto di Israele all’autodifesa, la Presidente del Consiglio ha sottolineato l’urgenza di una de-escalation delle tensioni nella regione, con particolare attenzione alla situazione lungo il confine tra Israele e Libano, dove è attiva la missione UNIFIL delle Nazioni Unite, in cui l’Italia svolge un ruolo cruciale.