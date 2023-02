“Io avrei preferito che Zelensky fosse stato presente a Sanremo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa aggiungendo di aver “apprezzato” la scelta del presidente ucraino di inviare poi la lettera. Giorgia Meloni ha spiazzato così tutto quelli della sua maggioranza che avevano criticato la possibilità dell’ospitata. Salvini in prima linea. “Mi dispiace più che altro che si sia creata una polemica: non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, anche se poi ci entra sempre”, ha detto. “Credo che fosse comunque importante una sua presenza”.