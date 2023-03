Mengoni non ce l’ha fa e scoppia in lacrime

Lo scorso sabato sera si è conclusa la ventiseiesima edizione di “C’è posta per te”, il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti delle ultime storie della stagione, c’erano Gerry Scotti e Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo di quest’anno, chiamato a rendere omaggio a una sentita relazione d’amore.



La storia è quella di Monica, una madre single che ha voluto celebrare il marito Marco e la figlia Marta, grande fan del cantante. La donna ha portato avanti da sola la gravidanza e cresciuto la figlia senza alcun aiuto dopo il rifiuto del padre della bambina a riconoscerla. Per caso, incontra nuovamente Marco, il suo primo amore da ragazzina, che le confessa di non averla mai dimenticata, ma lei lo allontana. L’amore di Marco per la donna è però molto forte e, in procinto di sposarsi, torna da lei per dirle che a una sua parola avrebbe annullato tutto. Dopo un altro rifiuto, i due prendono strade separate e non si vedono per nove anni, ed è solo dopo il divorzio di lui che si incontrano nuovamente, questa volta per non lasciarsi più.



La storia d’amore a lieto fine ha visibilmente commosso il cantante Marco Mengoni, che è scoppiato in lacrime durante l’incontro con la coppia. “Io non so quanto riuscirò a parlare e a dirvi delle cose sensate, perché l’amore fa sempre un effetto quando è così forte”, ha detto Mengoni. “Questa è la dimostrazione, oltretutto, che la famiglia non può avere convenzioni, cioè non può essere inscatolata in un qualcosa, perché il collante vero, l’unica condizione per avere poi la parola famiglia, è l’amore. Che lega gli individui.”



Commossi, Marco Mengoni ha voluto consegnare dei regali a Marco e Marta, inclusi dei biglietti per la sua data sold-out in Puglia a giugno e un plettro portafortuna tenuto stretto proprio durante le serate a Sanremo, per poi esibirsi proprio sulle note di “Due vite”. “Sono stato molto fortunato perché la storia era bellissima”, ha confessato il cantante. “Poi entri, vedi loro che sono dall’altra parte, lui distrutto per la gioia di questo amore fortissimo che ha superato qualsiasi limite, entri e ti scordi completamente il discorso che ti eri fatto in mente e quindi vai un po’ a braccio, non so neanche quello che ho detto”.



La storia d’amore di Monica e Marco è stata un bellissimo esempio di come l’amore possa superare qualsiasi ostacolo e come la famiglia possa essere costruita su di esso. La commozione di Marco Mengoni durante l’incontro con la coppia dimostra come la musica possa essere un potente veicolo per l’emotività e come possa unire le persone in modo indimenticabile.