“Non ho mai avuto nessun contatto con dirigenti di Discovery, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni”, parola di Enrico Mentana. Una smentita netta da parte del giornalista che lo scorso 15 gennaio ha compiuto 69 anni, direttore del telegiornale e volto di punta dell’informazione della rete di proprietà di Urbano Cairo.

Difatti questa mattina dal sito Tvblog, era trapelata questa notizia: “Pare che Enrico Mentana abbia ricevuto un’offerta dal gruppo Discovery, molto probabilmente per fondare un nuovo telegiornale per il canale Nove, oltre che per dirigere tutte le nuove iniziative editoriali sulle news del gruppo”, ha annunciato il sito specializzato.

Le voci parlavano prima di un interessamento, e poi di un vero e proprio un corteggiamento, da parte del circuito Discovery, pronto a piazzare un nuovo colpo dopo Fazio. Il fondatore ed ex direttore del TG5, figlio d’arte del giornalista della Gazzetta dello Sport Franco Mentana, sarebbe stato pronto ad ascoltare l’offerta e a valutare l’addio a La7 dopo ben 14 anni di collaborazione (gli speciali e le maratone sempre meno frequenti erano stati visti come un ulteriore indizio di una rottura col direttore di rete Andrea Salerno).

L’intensificarsi delle voci riguardanti il suo addio a La7 ha portato così il giornalista a replicare e chiarire la situazione, spiegando di non avere alcun interesse a lasciare la rete. Il direttore del Tg La7 si è aperto proprio ai microfoni di TvBlog per mettere in chiaro le cose. Smentita dunque l’ipotesi Enrico Mentana, Discovery sarebbe al lavoro per assicurarsi un altro volto di spicco, presumibilmente per dare vita a un nuovo telegiornale destinato al canale Nove.