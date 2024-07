Messaggi eliminati di WhatsApp, recuperarli è possibile (e anche facile). Ecco la procedura da seguire (VIDEO)

Forse chi legge non lo sa ancora, ma esiste un modo per recuperare i messaggi eliminati nelle chat di WhatsApp, anche se sembrano eliminati “definitivamente”. Recuperare le conversazioni cancellate su WhatsApp può sembrare complicato, ma con le giuste tecniche, è possibile farlo. Può capitare di cancellare informazioni importanti o dati sensibili per errore, ma non tutto è perduto.

La procedura è più semplice di quanto si possa pensare e prevede due metodi distinti. Il primo metodo implica l’uso del backup: per poter recuperare le conversazioni cancellate, è necessario avere un backup dei messaggi. WhatsApp offre la possibilità di creare un backup automatico su Google Drive per dispositivi Android o su iCloud per dispositivi iOS. È fondamentale assicurarsi di avere il backup automatico abilitato nelle impostazioni di WhatsApp.

Una volta confermato il backup, è necessario disinstallare l’app WhatsApp dal proprio smartphone e poi reinstallarla. Durante il processo di registrazione, dopo aver autenticato il proprio numero, bisogna andare su “Impostazioni”, selezionare “Chat”, poi “Backup delle chat” e cercare un backup precedente che contenga i messaggi cancellati. Questo metodo può sembrare laborioso, ma funziona.

Se non si dispone di un backup, esiste un altro metodo per recuperare i messaggi cancellati: utilizzare app di terze parti e software specifici per il recupero dei dati cancellati. Questa procedura richiede il collegamento dello smartphone a un PC. Tuttavia, bisogna procedere con cautela, poiché l’uso di questi strumenti può comportare rischi come furto di dati, malware e accesso non autorizzato al dispositivo.

Il portale tecnologico Tiscali Innovazione suggerisce alcuni software “sicuri” per il recupero dei messaggi: Get Deleted Messages, disponibile su Play Store sia in versione gratuita che a pagamento (costo 3,99 euro), e Notisave, scaricabile gratuitamente. Altri software efficaci includono EaseUS MobiSaver, compatibile con Android, e Dr.Fone di Wondershare, disponibile per Windows e macOS.

In conclusione, se accidentalmente cancellate messaggi importanti su WhatsApp, non disperate. Grazie ai metodi descritti, è possibile recuperarli, garantendo così che nulla sia veramente perduto.