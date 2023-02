Messina Denaro e quel vocale da voltastomaco

Il vocale contro Falcone

Una delle donne che frequentava Matteo Messina Denaro ha consegnato ai carabinieri i messaggi vocali che le mandava il boss. Un messaggio è insopportabile per la sui drammatico cinismo.

Ascoltandolo si sente tutto il disprezzo che il boss prova contro Giovanni Falcone. Il 23 maggio 2022, il giorno della commemorazione della strage di Capaci, Messina Denaro manda un vocale per giustificarsi del ritardo. E inveisce: “Io sono qua, bloccato, con le quattro ruote a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di sta minchia. Porco mondo”. Da voltastomaco. Messina Denaro è fra i mandanti delle stragi Falcone e Borsellino, anche per questo è condannato all’ergastolo.