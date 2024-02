Si sono vissuti momenti di panico a Milano nella mattinata di martedì 20 febbraio. Un incidente si è infatti verificato poco dopo le 9 sulla linea rossa della metropolitana. Secondo quanto si apprende, un uomo è finito sui binari alla stazione Gambara, in direzione Sesto, per cause ancora da accertare. Purtroppo proprio nello stesso momento era in arrivo un treno. Il conducente ha provato a frenare ma non è riuscito ad evitare il terribile impatto. L’uomo è morto sul colpo. E alcuni passeggeri che erano a bordo del convoglio sono caduti a terra riportando contusioni.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tra i passeggeri feriti, una donna di 48 anni è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo, mentre una ragazza di 32 anni è stata trasferita all’ospedale Buzzi. Per altri due passeggeri, una donna di 54 anni e un uomo di 59, non è stato necessario il ricovero.

Leggi anche: Tragedia sulla Metro B: donna investita e uccisa da un treno alla stazione Colosseo