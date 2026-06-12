Un grave incidente stradale ha coinvolto Pier Silvio Berlusconi, figura di rilievo dell’imprenditoria televisiva italiana, generando preoccupazione tra familiari, collaboratori e pubblico. L’evento, avvenuto nelle ultime ore, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente le lesioni riportate sono risultate contenute.

L’impatto, descritto come particolarmente violento, ha suscitato momenti di apprensione per l’incolumità dell’amministratore delegato di Mediaset. Egli stesso ha definito l’accaduto come un’esperienza capace di modificare la percezione della vita, sottolineando il senso di gratitudine per essere uscito indenne da una situazione potenzialmente drammatica.

Durante una serata commemorativa a Cologno Monzese, dedicata al terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha voluto condividere pubblicamente l’accaduto. L’evento, inizialmente previsto per onorare la memoria del fondatore del gruppo Mediaset, si è trasformato in un momento di riflessione personale e collettiva.

Interpellato da Gerry Scotti circa il suo stato di salute, Berlusconi ha risposto con un messaggio di speranza e resilienza: “Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima. Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi”.

Nel suo intervento rivolto ai dipendenti, Pier Silvio Berlusconi ha espresso gratitudine per la presenza dei collaboratori e ha sottolineato il valore umano che rappresenta il vero patrimonio dell’azienda. Ha ricordato con emozione il padre, definendo la serata non solo una commemorazione ma una festa per celebrare lo spirito e l’eredità di Silvio Berlusconi.

Ha evidenziato come l’azienda, pur in un contesto economico europeo e mondiale complicato da conflitti e altre criticità, continui a ottenere risultati positivi grazie a dedizione, passione e soprattutto alle persone che ne fanno parte.

“Noi siamo Mediaset, una realtà bellissima, un’azienda di cui essere orgogliosi grazie al lavoro e al contributo di tutti voi – ha affermato – Siamo partiti da qualcosa e quel qualcosa era dentro qualcuno che ci sta guardando di sicuro e sorride quindi: Noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà”. Il discorso ha suscitato una forte partecipazione emotiva tra i presenti, che hanno risposto con lunghi applausi all’evocazione del ricordo di Silvio Berlusconi e alla testimonianza di vicinanza in un momento così delicato.

La serata si è conclusa con un ulteriore ringraziamento di Pier Silvio, visibilmente commosso dall’affetto ricevuto: “Che meraviglia, siete fantastici grazie. Questa è la nostra ricchezza, questa è la nostra forza. Voi non avete idea di quanta energia e di quanto bene fate a me, alla mia famiglia e a tutta la nostra azienda. Oggi ho visto ancora più ragazzi giovani che lavorano, imparano dalle persone che sono con noi da decine di anni e hanno esperienza. Ora come avrebbe voluto lui, che sicuro è qua con noi, facciamo festa e divertiamoci. Grazie”. Un evento nato per ricordare il fondatore del gruppo si è trasformato dunque in una celebrazione della vita, dopo un episodio che avrebbe potuto avere un esito tragico.