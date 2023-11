A San Nicandro Garganico, nel Foggiano, il giornalista inviato dalla trasmissione “Mi manda Rai Tre” Stefano Maria Sandrucci, è stato brutalmente aggredito a colpi di bastone. Sandrucci stava svolgendo un’inchiesta sul presunto traffico di falsi diplomi e attestati in alcuni istituti paritari della zona, accusati di agevolare il conseguimento dei titoli di studio rispetto alle scuole pubbliche.

L’indagine avrebbe coinvolto un istituto gestito da un noto politico locale, ex parlamentare ed ex sindaco, e suo figlio, attualmente impegnato come consigliere comunale e candidato alle ultime elezioni per la carica di primo cittadino.

Il violento pestaggio con un bastone

Il pestaggio, è avvenuto quando il giornalista Rai ha approcciato al figlio del noto politico. Gentilmente ha posto una domanda, fornendogli l’opportunità di replicare alle accuse mosse dalla Procura di Foggia.Il giovane, ha preso un bastone e ha picchiato Sandrucci.

La trasmissione Rai ha già condannato l’atto, sottolineando l’importanza dell’informazione e della libera stampa nel garantire la trasparenza e la giustizia nella società.

Le indagini sono in corso

Le indagini sull’aggressione sono in corso, e si spera che giungano a una rapida identificazione e punizione dei vari aggressori. L’episodio solleva anche interrogativi sulla sicurezza dei giornalisti impegnati in inchieste sensibili.

