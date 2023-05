Michela Murgia ringrazia tutti con una foto meravigliosa

Michela Murgia ha deciso di riprendere la parola dopo aver rivelato di lottare contro un cancro che le darà solo pochi mesi di vita in un’intervista al Corriere della Sera. La sua confessione ha suscitato grande commozione tra i suoi fan e oltre, con molti messaggi di sostegno che sono arrivati anche dal mondo della politica, come quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Su Twitter e altri social network, molte persone hanno voluto farle sentire la loro vicinanza in questo difficile momento.



In risposta, la Murgia ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente e abbracciata a un uomo con una maglietta che recita “Nessuno è un’isola”. Ha poi ringraziato tutti coloro che le hanno scritto, ammettendo che non riesce a rispondere a tutti, ma che ha letto ogni messaggio e ne sarà grata per sempre