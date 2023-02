Michelle ed Eros di nuovo insieme. E Trussardi…

Michelle Hunziker è tornata in televisione con la seconda edizione di Michelle Impossible & Friends. Il programma, che unisce divertimento, musica e numerosi amici, ha riservato una sorpresa speciale per il pubblico: la presenza dell’ex marito della conduttrice, Eros Ramazzotti, e della loro figlia Aurora. Un momento emozionante che ha visto la famiglia riunita sul palco, anche se sembra che l’altro ex marito di Michelle non abbia apprezzato il momento.



Tomaso Trussardi, infatti, ha preferito concedersi una cena al ristorante di Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi, anziché guardare l’ex moglie in televisione. Trussardi ha condiviso alcuni momenti della serata sui social, suscitando diversi commenti da parte del pubblico.



Molti si sono schierati a favore di Trussardi, sostenendo che la sua scelta fosse giustificata: “E che doveva fare? Stare a guardare la famigliola felice che si è dimenticata che nel frattempo sono nati altri figli da altre relazioni?” ha scritto qualcuno, mentre un altro ha commentato: “Ha fatto bene, che doveva fare? Si sono lasciati, lei subito tra le braccia del dottorino. È finita subito pure con lui”.



Nonostante le reazioni contrastanti, Michelle Hunziker è stata applaudita per il suo programma e per la sua capacità di coinvolgere il pubblico. La sua reunion con Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora è stata un momento dolce e commovente, che ha dimostrato che la famiglia può restare unita anche dopo una separazione.



In conclusione, Michelle Impossible & Friends ha dimostrato di essere un programma di successo, capace di coinvolgere il pubblico e di emozionare gli spettatori. Nonostante le critiche e i commenti negativi, Michelle Hunziker ha dimostrato di essere una professionista in grado di gestire ogni situazione con eleganza e professionalità. Il suo programma rappresenta un esempio positivo per la televisione italiana, che ha bisogno di programmi divertenti e coinvolgenti come questo.