Migranti, la Germania attacca l'Italia: stop ai trasferimenti

La Germania ha sospeso i processi di selezione dei richiedenti asilo provenienti dall’Italia nell’ambito del “meccanismo di solidarietà volontaria”. La notizia è stata comunicata a Roma tramite una lettera inviata nel mese di agosto. Il quotidiano tedesco “Welt” ha riportato la notizia, citando fonti vicine alle autorità tedesche. Questa decisione sembra essere stata presa in seguito alla “forte pressione migratoria verso la Germania” e la “continua sospensione dei trasferimenti di Dublino”. Il ministero tedesco dell’Interno, in risposta a una richiesta di chiarimenti da parte di “Welt”, ha confermato che “l’Italia è stata informata” e che i processi di selezione dei migranti per la redistribuzione sono stati “rinviati fino a nuovo ordine”.

Questa decisione potrebbe avere importanti ripercussioni sul sistema di accoglienza e sulla collaborazione tra i due paesi in materia di immigrazione e richieste di asilo. Mentre si attendono ulteriori dettagli sulle motivazioni di tale sospensione e possibili soluzioni, crescono le tensioni e le incertezze per quei migranti che speravano in una redistribuzione nell’ambito del programma di solidarietà volontaria.