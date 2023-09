Giorgia Meloni affondata da Marco Travaglio dopo la stretta decisa dal governo sull’accoglienza dei migranti. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il direttore del Fatto Quotidiano, come suo solito, decide di non fare prigionieri e di rivolgere contro la premier tutta la sua delusione per quello che ritiene essere l’ennesimo provvedimento inutile e di facciata sul tema dell’immigrazione.

Migranti, Marco Travaglio attacca la Meloni

“Il decreto di oggi? Non c’è nulla di quello che Meloni e Salvini dicevano in campagna elettorale. – affonda subito il colpo Marco Travaglio contro il decreto anti migranti del governo – Vedo che c’è la velleità di aumentare i posti nei centri di permanenza, che in realtà sono delle gabbie, sono centri di detenzione. E lì metteremo gente che non ha commesso nulla in attesa di essere identificata. Io credo che sia profondamente sbagliato togliere la libertà a chi non ha fatto nulla”.

Secondo Marco Travaglio si tratta della “ennesima propaganda per coprire il vuoto di idee di questo governo, che è la vera cosa preoccupante. Meloni a Lampedusa ha detto ‘ci metto la faccia’. Ma quale faccia? – attacca ancora a testa bassa il giornalista – Quella del blocco navale, dei porti chiusi, della svolta in Europa? È una dichiarazione di impotenza totale. Ma con quale faccia la Meloni scende dall’auto e parla con chi vive a Lampedusa? Quante facce ha?”, conclude sarcastico.