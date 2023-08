Migranti, sbarchi raddoppiati nel 2023

Raddoppiati gli sbarchi di migranti nel 2023 in Italia. Il numero degli sbarchi di migranti nei primi sette mesi del 2023 ha più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati del Viminale indicano che sono stati registrati 89.158 sbarchi. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 41.435, con una variazione percentuale del 115,18%. La Tunisia è il principale Paese di partenza verso l’Italia, sostituendo la Libia dell’anno scorso. I soccorsi in seguito a eventi SAR (Search and Rescue, Ricerca e Salvataggio) aumentano del 72,64% dei casi. Nel totale di 64.764 soccorsi, di cui 3.777 da parte di Ong, incremento rispetto ai 19.171 del 2022 (con 6.224 soccorsi da Ong). I rimpatri sono stati 2.561, con un aumento del 28,05% rispetto ai 2.000 dell’anno precedente. Le richieste di asilo sono cresciute a 72.460, mostrando un aumento del 70,59%.

Migranti soccorsi dalla guardia costiera

Raddoppiati gli sbarchi di migranti in Italia nel 2023

Sono raddoppiati gli sbarchi di migranti in Italia nel 2023. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che il governo intende potenziare il sistema delle espulsioni, in particolare per coloro che sono considerati pericolosi. Sono previsti anche investimenti in risorse e procedure più rapide per la creazione di Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Il governo prevede di presentare un provvedimento entro settembre per rafforzare il sistema di sicurezza, con maggiori assunzioni e finanziamenti. Piantedosi ha sottolineato che le espulsioni sono aumentate del 30% nell’ultimo anno e ha intenzione di aumentare ulteriormente questa percentuale. Ha elogiato l’efficacia del decreto Cutro nel gestire in modo più ordinato il fenomeno migratorio. Il record di sbarchi dipende da una pressione migratoria sulla crisi socio-economica in Tunisia.

Nelle ultime ore, sono sbarcati a Lampedusa 299 migranti. I barchini provengono da Sfax, Tunisia, soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera e Guardia di Finanza, e uno dalla ONG Nadir. Un natante è riuscito ad arrivare direttamente sulla spiaggia dell’isola dei Conigli. Inoltre, sono state intercettate e bloccate 43 persone eritree, etiopi e sudanesi lungo la strada di Ponente dai carabinieri. Gli sbarchi continuano, con numeri significativi che stanno mettendo a dura prova le risorse dell’isola.