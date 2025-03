Migranti: la nuova mossa del governo sui centri in Albania 

Screenshot

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che include “disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare”. Questo provvedimento consente il trasferimento dei migranti irregolari dalle strutture di permanenza temporanea in Italia a strutture in Albania, previa convalida da parte di un magistrato.

Relazione sui Paesi di Origine Sicuri Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato la relazione sui Paesi di origine sicuri. Secondo il ministro Antonio Tajani, non ci sono stati cambiamenti rispetto all’aggiornamento del 2024. L’elenco dei Paesi sicuri include Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Il governo, dopo aver ascoltato il Parlamento, valuterà se modificare la lista dei Paesi sicuri con un nuovo decreto legge o mantenerla invariata.

Protocollo Albania e Trasferimento Migranti Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha evidenziato che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che modifica la legge di ratifica del protocollo con l’Albania, permettendo l’utilizzo delle strutture esistenti per i migranti trasferiti dall’Italia, oltre che per quelli provenienti da operazioni di soccorso in mare. Questo permette la riattivazione immediata del centro, mantenendo le sue funzioni originali.