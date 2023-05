Milano, un’altra violenza sessuale. Ragazza americana soccorsa da un passante

Milano, un altro drammatico caso di aggressione sessuale ha sconvolto la città. Questa volta il terribile episodio si è verificato in una zona verde poco distante dal Centro Commerciale Bonola, un luogo frequentato da runner e amanti della natura. La vittima, una giovane donna di 27 anni di nome Kate, è stata brutalmente aggredita mentre passeggiava nel parco Trenno, una meta naturale per lei che ha sempre amato lo sport, essendo stata anche una talentuosa calciatrice durante la sua carriera scolastica negli Stati Uniti.



La tragica vicenda è iniziata quando Kate ha lasciato il parco e si è avviata lungo i marciapiedi di via Cilea. Camminava a passo lento, quasi barcollando, visibilmente in uno stato di sofferenza. Fortunatamente, un passante di buon cuore si è accorto della sua condizione e si è avvicinato per offrirle aiuto. In preda allo shock, Kate ha spiegato, in un misto di italiano e inglese, di sentirsi male a causa di un’aggressione subita e ha chiesto di chiamare immediatamente aiuto.

L’aiuto di un passante

Il passante ha richiamato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale che era di transito nelle vicinanze. Kate, ancora visibilmente scossa, ha pronunciato poche parole prima di crollare in un pianto disperato: “Sono stata violentata. Lì nel parchetto. Da uno sconosciuto”. Le sue parole hanno lasciato tutti attoniti e indignati per l’orrore di ciò che aveva subito.



Sul posto sono arrivate tre pattuglie della Polizia Locale, ma hanno potuto raccogliere solo una sommaria descrizione dei fatti prima che un’ambulanza fosse chiamata al numero di emergenza 112 per trasportare Kate al Soccorso Violenze Sessuali e Domestiche della Clinica Mangiagalli. Qui avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie e avrebbe avuto la possibilità di parlare con gli psicologi specializzati in casi di violenza.

Dettagli sull’aggressione scarsi

L’inchiesta sul caso è stata affidata al pubblico ministero Nicola Rossato, mentre gli investigatori dell’Unità Tutela Donne e Minori di piazza Beccaria si stanno dedicando all’indagine. Al momento, i dettagli sull’aggressore sono scarsi, ma la testimonianza di Kate è stata considerata autentica dagli inquirenti. La giovane donna, che si era trasferita a Milano due anni fa per motivi professionali, ha un brillante curriculum nel settore del design automobilistico e motociclistico. Inoltre, coltiva la passione per la pittura e si apprestava a esporre i suoi lavori il prossimo mese. Era innamorata di questa città e condivideva le sue bellezze sui social media, ma ora ha scoperto il suo lato più oscuro e violento.



Questo nuovo caso di aggressione sessuale fa eco ad altri episodi recenti che hanno scosso la città, come lo stupro avvenuto alla Stazione Centrale e l’aggressione a una donna disabile da parte di un clochard in piazza Carbonari. Ogni volta che si verifica un caso simile, la città si ritrova a confrontarsi con la triste realtà della violenza di genere.



È evidente che occorre fare di più per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, soprattutto delle donne, nei luoghi pubblici. È necessario intensificare le misure di prevenzione e vigilanza, aumentare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare l’illuminazione nelle zone sensibili. Inoltre, è fondamentale sensibilizzare la società sull’importanza di denunciare tali crimini e di sostenere le vittime.



In momenti come questi, la solidarietà e il sostegno della comunità sono essenziali. È importante che ognuno di noi si impegni a creare un ambiente sicuro per tutti, in cui ogni individuo possa vivere senza paura di essere vittima di violenza.