La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata recentemente oggetto di minacce sui social a causa della sua posizione riguardante il Reddito di cittadinanza. Queste minacce hanno suscitato preoccupazione a Palazzo Chigi riguardo al clima che la premier potrebbe trovare durante la sua visita programmata a Caivano, un’area vicino a Napoli recentemente al centro delle cronache per episodi di abuso su due giovani ragazze.



Una donna di Caserta, residente a Napoli, identificata come S.B., ha suggerito a Meloni di rimanere a casa, alludendo a possibili rischi per la sua sicurezza. “Io ti consiglierei stai a casa stanno com e pazz e rimaste 160mila famiglia senza rdc senza spesa. sei sicura che tornerai a casa?”, ha postato la donna su Facebook. Numerosi altri commenti critici si sono accavallati sotto il suo post.



Un altro commento su Facebook, di tono ancora più minaccioso, esprimeva la speranza che la Meloni non tornasse viva da Caivano. Altri ancora, provenienti da un profilo di un laboratorio artigianale, speravano che la premier lasciasse Caivano con “qualche ammaccatura”.



Le critiche non si sono fermate a Facebook. Su Twitter, infatti, alcuni utenti hanno accusato Meloni di voler fare “l’ennesima passerella” e hanno esortato gli abitanti di Caivano a lanciare pomodori marci contro la premier come segno di protesta per la rimozione del Reddito di cittadinanza per una certa fascia di popolazione.



Va notato che lunedì scorso, a Napoli, centinaia di persone hanno manifestato per il Reddito di cittadinanza, con momenti di alta tensione. La visita di Meloni a Caivano è vista, da molti, come un momento cruciale in questo clima di crescente scontento.