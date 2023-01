Minacce alla deputata Chiara Colosimo (FdI) sul caso Cospito

Messaggi violenti, insulti e minacce alla Segretaria della Camera dei deputati, Chiara Colosimo, di Fratelli d’Italia. La deputata è in diretta a “L’aria che tira“, programma di La7 condotto da Myrta Merlino. Mentre sta parlando della posizione rigida del suo partito, e dunque del governo, sul caso di Alfredo Cospito al 41 bis, i suoi social sono riempiti di minacce.

Le minacce in diretta alla deputata di FdI, Chiara Colosimo

La conduttrice del programma “L’aria che tira”, Myrta Merlino, interrompe la deputata per segnalare il commento che era arrivato in diretta e non era sfuggito agli spettatori. “Attenta quando parli di Cospito, brutta m*** fascista, tr*** inutile”, riporta il messaggio, che Merlino legge senza censure.

Il momento della trasmissione in diretta in cui Merlino legge gli insulti a Colosimo

La posizione di Fratelli d’Italia e anche del governo Meloni è di intransigenza. Dietro la pressante e urgente richiesta delle Asl, il detenuto è stato trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera, per ricevere cure mediche che sembra voler rifiutare. Nessun membro del governo è intenzionato a recedere dal regime del 41 bis, che si applica in genere ai capimafia.

Chiara Colosimo ai microfoni de L’aria che tira

La reazione alle minacce alla deputata Chiara Colosimo

La reazione della deputata e segretaria alla Camera per Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, non si è fatta attendere. Di fronte alla telecamere di Askanews, Colosimo annuncia di voler denunciare chi le ha inviato quelle minacce: “Non recediamo di fronte ai ricatti di ieri e alle minacce di oggi”.