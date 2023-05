Miss Universo, morta a soli 23 anni. Era attaccata alle macchine dopo il tremendo incidente…

La triste notizia della morte di Sienna Weir, finalista di Miss Universo Australia, ha scosso il mondo delle modelle e gli amici della giovane donna. Dopo aver lottato per settimane in ospedale, Sienna ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una caduta da cavallo avvenuta alcune settimane fa durante il Windsor Polo Grounds.



La giovane modella era molto amata da tutti coloro che la conoscevano, tanto che il suo fidanzato Tom Bull l’ha definita il suo “amore che era più che amore”. Molti amici hanno lasciato messaggi di commiato sui social, descrivendo Sienna come un “vero angelo” e sottolineando quanto la sua mancanza sia già sentita.



Sienna aveva una grande passione per l’equitazione, una passione che aveva coltivato sin da bambina e che non aveva mai abbandonato. Era anche una studentessa brillante, con due lauree all’Università di Sydney in letteratura inglese e psicologia. Aveva grandi progetti per il futuro, tra cui il trasferimento a Londra.



La morte di Sienna Weir ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della moda e tra coloro che l’avevano conosciuta. Amici, familiari e colleghi modelle le hanno reso omaggio sui social media e le hanno dedicato video tributi in cui viene ritratta in compagnia dei suoi amati cavalli. La sua passione per l’equitazione resterà un ricordo indelebile per tutti coloro che l’hanno conosciuta, così come la sua gentilezza e il suo sorriso che illuminava ogni stanza.