Missile russo sulla Polonia. Trovati i resti in un bosco

In un bosco vicino alla città polacca di Bydgoszcz, nel centro-settentrionale della Polonia, sono stati ritrovati dei frammenti di un oggetto militare che potrebbe essere un missile aria-terra. Secondo quanto riportato dalla radio polacca Rmf24, l’oggetto sarebbe stato trovato martedì ma sarebbe caduto qualche giorno prima. Il relitto avrebbe delle scritte in russo, ad indicare armi di fabbricazione sovietica, ma non ci sarebbero testate. L’ufficio del procuratore di Danzica ha avviato un’inchiesta e ha dichiarato che la situazione non minaccia la sicurezza dei residenti locali.



Il procuratore generale Zbigniew Zebro ha fatto sapere che il dipartimento militare dell’ufficio del procuratore distrettuale di Danzica, sotto la supervisione dell’ufficio del procuratore nazionale, sta indagando sui resti di una struttura aerea militare trovata nella foresta vicino a Bydgoszcz. Gli esperti militari, la polizia e la gendarmeria stanno lavorando sul posto per comprendere la natura dell’oggetto e il motivo del suo caduto.



I residenti locali, come riportato dai media polacchi, pensavano che fosse caduto un razzo o un drone. Il relitto è stato trovato a circa 500 km dal confine con l’Ucraina, a più di 400 km dal confine con la Bielorussia e a circa 240 km dalla regione russa di Kaliningrad.



È ancora presto per capire la reale natura dell’oggetto militare ritrovato nella foresta polacca, ma l’inchiesta in corso permetterà di fare luce su questa misteriosa vicenda.