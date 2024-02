Un agghiacciante dramma familiare ha scosso la comunità di Ferguson, nello Stato del Missouri, negli Usa. Secondo quanto sta emergendo, una donna di nome Bernadine “Birdie” Pruessner, di 39 anni, madre di quattro figli, ha deciso di appiccare un incendio alla casa dove viveva con i suoi bambini. Prima di mettere in atto il suo folle intento, intorno alle 4 del pomeriggio, Bernadine ha pubblicato un post sui social in cui ha scritto: “Noi contro il mondo. Vivi la vita come se fosse il tuo ultimo giorno”.

Frasi riferite secondo gli inquirenti alla battaglia legale che da due anni la vedeva scontrarsi con due padri diversi per l’affidamento dei quattro figli. Infatti, sia l’ex marito che l’ex fidanzato ritenevano che Bernadine fosse “psicotica” e che dunque i bambini non dovessero vivere con lei. Il dramma è avvenuto lo scorso lunedì 19 febbraio. Nell’incendio sono morti, oltre alla donna, le gemelle Ellie e Ivy Pruessner di 9 anni, Jackson Spader, di 5 anni, e Millie Spader, di 2 anni.

Perché Bernadine ha incendiato la casa

La decisione drammatica di appiccare l’incendio alla sua casa, riporta il New York Post, è probabilmente legata al rischio di non rivedere più alcuni dei suoi figli, a causa di un trasferimento del marito in un’altra città in cui avrebbe portato con sé le gemelle Ivy ed Ellie.

“Ogni giorno in cui Bernadine faceva un passo avanti, i suoi ex compagni intraprendevano un’azione legale per denigrare o indebolire il suo ruolo di mamma”, rivelano i familiari della donna. Una sua amica invece ha avviato una raccolta fondi online su GoFundMe. “Birdie era una stimata educatrice. – scrive – In questo momento difficile chiediamo umilmente il vostro sostegno. I vostri generosi lasciti sarebbero preziosi per contribuire ad alleviare gli oneri finanziari affrontati dalla famiglia di Birdie. Ogni gesto di gentilezza e solidarietà è profondamente apprezzato”.

