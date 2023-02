Modelli di Business Sostenibili: Economia Circolare e Riciclo 

Il tema della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dell’ecosistema è diventato un argomento sempre più dibattuto a livello globale negli ultimi decenni, arrivando a coinvolgere anche le istituzioni sovranazionali. Il riciclo rappresenta una soluzione efficace per ridurre gli sprechi e preservare le risorse naturali, poiché mira a riutilizzare i materiali in fasi produttive successive.

L’economia circolare è un concetto sempre più importante in un mondo che cerca di diventare più sostenibile. Si concentra sulla gestione dei rifiuti e il riciclo è uno degli strumenti chiave per attuare questa filosofia. I pallet sono un esempio di come questo genere di attività possa avere un impatto positivo sul mondo.

I bancali infatti possono avere una nuova vita nei processi della distribuzione, riducendo la necessità di produrne di nuovi e diminuendo così l’impatto ambientale e i costi.

Pallet Fumigati

I pallet fumigati sono pallet che possono essere stati trattati con sostanze chimiche, come il cloro e il fosfuro di zolfo, per uccidere eventuali intrusi che potrebbero essere presenti nel legno. Questo trattamento è necessario per evitare la diffusione di parassiti del legno che potrebbero danneggiare le piante o altri materiali legnosi durante il trasporto delle merci su pallet.

Nelle aziende italiane invece si adotta una procedura di fumigazione alternativa ad alta temperatura, nota come fumigazione termica. Questo metodo utilizza calore elevato che agisce contro parassiti presenti sul legno senza utilizzare sostanze chimiche. Può essere più costosa rispetto alla fumigazione chimica, ma i costi sono compensati dai vantaggi a lungo termine per la sicurezza ambientale e la salute pubblica.

La fumigazione termica è tra le altre cose un metodo duraturo e affidabile, che può aiutare a ridurre i costi di manutenzione e di riparazione associati all’utilizzo di pallet trattati con sostanze chimiche. La fumigazione termica è un metodo sicuro e rispettoso dell’ambiente, rendendola la soluzione ideale per le aziende che hanno come obiettivo la sostenibilità e che vogliono attrarre i consumatori e le organizzazioni che la stanno sempre più valutando nelle loro decisioni d’acquisto.

Esiste poi la soluzione del riciclo dei materiali, che riguarda il recupero dei pallet in legno, plastica ed EPAL.

Pallet in legno

Il riciclo dei pallet in legno è tra le attività più praticate essendo questi strumenti tra i più utilizzati in assoluto. Prima di tutto vengono raccolti i bancali destinati al riciclo e si selezionano i materiali. Dopo che vengono separate le parti legnose dalle metalliche, le prime vengono trattate per eliminare sostanze contaminanti e renderle quindi adatte al riutilizzo.

Il legno rinnovato verrà utilizzato per la produzione di nuovi pallet o destinato alla fabbricazione di altri prodotti.

Pallet EPAL

I pallet EPAL devono rispondere a degli standard di qualità fissati dalla European Pallet Association, una federazione di produttori e riparatori licenziatari.

Una volta raccolti dalle aziende che li utilizzano o presso i centri di smaltimento, l’azienda si occuperà di verificarne la soddisfazione dei requisiti ed eventualmente ripararli per renderli nuovamente conformi. A quel punto gli EPAL sono nuovamente utilizzabili per il trasporto merci.

Pallet in plastica

Anche la plastica rappresenta un importante elemento di riciclo nel campo dei pallet. Una volta raccolti sono sottoposti al trattamento anti contaminante e alla selezione dei diversi tipi di plastica.

Il riciclo, come nel caso del legno, può portare alla produzione di nuovi pallet come alla fabbricazione tramite nuove plastiche o materie plastiche riciclate.