Molestata in un negozio di Rimini: 17enne denuncia il titolare

Una giovane di 17 anni, intenta a trascorrere un tranquillo pomeriggio di shopping estivo a Rimini, ha vissuto un’esperienza traumatica che avrebbe potuto trasformarsi in un incubo. La ragazza era entrata in un negozio per acquistare un vestito, ma una volta raggiunto il camerino sarebbe stata vittima di molestie da parte del titolare, secondo quanto da lei riferito successivamente.

La giovane ha reagito immediatamente, gridando e lasciando il vestito sul bancone prima di fuggire terrorizzata in strada. Inizialmente, la ragazza non ha sporto denuncia. Tuttavia, col passare del tempo, spinta dal desiderio di proteggere altre possibili vittime, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare quanto accaduto.

L’incidente, avvenuto a metà luglio, è stato reso noto solo recentemente, con il Corriere di Romagna che ha raccontato l’episodio. La 17enne ha fornito anche un dettagliato identikit del suo presunto molestatore, consentendo così alle forze dell’ordine di avviare rapidamente le indagini.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e, in breve tempo, il negoziante accusato è stato identificato: si tratta di un uomo di 40 anni, residente in Toscana, che gestisce il negozio a Rimini solo durante la stagione estiva. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità dell’accusato.