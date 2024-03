L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto una multa da oltre tre milioni (per la precisione 3 milioni e 200 mila euro) a Iris Mobili Srl, titolare del marchio «Mondo Convenienza». La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita. Lo rende noto l’Antitrust in un comunicato.

La nota dell’Antitrust su Mondo Convenienza

In una nota si legge che “la società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita. Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo – si legge nel comunicato dell’Antitrust – la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi”.

Antitrust spiega inoltre che la società titolare del marchio Mondo Convenienza “ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato. In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori”. Infrazioni che riguardano “un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita; in particolare la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori”.

Mondo Convenienza risponde: “Operato corretto”

Mondo Convenienza da parte sua fa sapere di prendere atto della sanzione arrivata “nonostante siano stati forniti, con grande impegno e con spirito di collaborazione, tutti gli elementi necessari a dimostrare la correttezza del proprio operato”. “Il gruppo – aggiunge la società – ribadisce di avere già adottato ulteriori misure destinate a garantire servizi di qualità ancora maggiore e a soddisfare le richieste dei clienti, in linea con i principi di lealtà e trasparenza che da sempre ispirano l’attività”.

La nota dell’Unione per la difesa dei consumatori

“Accogliamo con soddisfazione l’azione dell’Autorità nei confronti di Mondo Convenienza. La sanzione di oltre 3 milioni di euro rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le pratiche commerciali sleali ed è un chiaro monito per tutte le aziende: il rispetto dei consumatori non è negoziabile quando si parla di garantire giustizia ed equità nel mercato”. Questo, in una nota, il pensiero di Martina Donini, presidente nazionale Udicon – Unione per la difesa dei consumatori. “Questa sanzione rappresenta una risposta decisa a una serie di comportamenti scorretti da parte dell’azienda, che ha compromesso l’esperienza di acquisto dei consumatori. Questi comportamenti includono la mancata risoluzione dei problemi legati alle consegne di prodotti incompleti o non conformi agli ordini, nonché il mancato rispetto dei diritti dei consumatori, attraverso l’imposizione di restrizioni temporali stringenti per la presentazione dei reclami e limitazioni nel processo di sostituzione o rimborso dei prodotti difettosi. Tale mancanza di diligenza professionale da parte dell’azienda viola palesemente la normativa prevista dal Codice del Consumo”, ha aggiunto.

