Monica Sirianni, è giallo. Aperta inchiesta sulla morte dell’ex concorrente del “Grande fratello”

La morte improvvisa di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello, ha scosso l’opinione pubblica. La donna, insegnante di inglese, è morta a soli 37 anni dopo essersi sentita male improvvisamente mentre si trovava in un bar insieme ad alcuni amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro.

>>>>>> Come è morta



La notizia ha suscitato grande commozione tra gli amici e i parenti di Sirianni, ma anche tra coloro che l’hanno conosciuta durante la sua partecipazione al reality show nel 2011, quando aveva solo 25 anni. La procura della Repubblica di Lamezia Terme ha subito aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella morte della giovane donna.



Monica Sirianni era nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, ma da alcuni anni era tornata in Italia e risiedeva in una città della Lombardia. Il decesso è avvenuto nella cittadina di Soveria Mannelli, dove la giovane donna si trovava da qualche giorno per trascorrere del tempo con la sua famiglia.



La notizia ha suscitato grande interesse anche sulla stampa locale, che ha riportato le prime indiscrezioni sulle cause della morte di Monica Sirianni. Secondo alcune fonti, la giovane donna sarebbe stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava in un bar con degli amici. Portata in ospedale d’urgenza, è morta poco dopo il ricovero.



Per cercare di fare luce sulla vicenda, la procura di Lamezia Terme ha ordinato l’autopsia sul corpo di Monica Sirianni, che ha permesso di escludere eventuali responsabilità mediche nella sua morte. Le indagini sono state quindi delegate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore della vita della giovane donna.



Monica Sirianni, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, aveva deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e della televisione per dedicarsi alla sua carriera di insegnante di inglese. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi amici, i suoi parenti e coloro che l’hanno conosciuta durante la sua breve ma intensa vita.