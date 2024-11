Monopattini, nuove regole più severe: cosa prevedono e quando entreranno in vigore

Per chi possiede un monopattino elettrico, si prospettano novità importanti, a seguito di un aggiornamento normativo che impone restrizioni più rigide. Le recenti modifiche al Codice della Strada prevedono un inasprimento delle regole riguardanti la circolazione di questi veicoli, con interventi mirati a incrementare la sicurezza stradale e a regolare meglio l’uso dei monopattini nelle aree urbane. Tra i cambiamenti più significativi, spicca l’obbligo di indossare il casco anche per i conducenti maggiorenni, estendendo così una misura precedentemente valida solo per i minori.

Un altro requisito introdotto è l’applicazione di una targa identificativa per ogni monopattino. Questa targa, realizzata sotto forma di adesivo non rimovibile dall’Istituto Poligrafico dello Stato, punta a rendere più semplice l’identificazione di ogni veicolo e, quindi, a monitorare meglio il rispetto delle regole da parte dei conducenti. Ma la misura di maggiore impatto riguarda l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile. Senza copertura assicurativa, infatti, i monopattini non potranno circolare, segnando una svolta che rende questi mezzi più assimilabili agli altri veicoli motorizzati in termini di responsabilità verso terzi.

Oltre a queste misure, le nuove disposizioni limitano la circolazione dei monopattini alle sole strade urbane con un limite di velocità massimo di 50 km/h, escludendone l’accesso a piste ciclabili e aree pedonali, che spesso in passato erano frequentate anche dai monopattini. Inoltre, viene vietato l’utilizzo di questi veicoli al di fuori dei centri abitati, regolamentando ulteriormente la loro presenza solo all’interno di contesti urbani definiti. Come sottolineato dal sito Club dei motori, “se da un lato mira a incrementare la sicurezza stradale, dall’altro potrebbe avere un impatto significativo sul settore della micromobilità elettrica, costringendo operatori e utenti ad adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni”.

Sarà interessante osservare come il mercato della micromobilità elettrica e le abitudini degli utenti risponderanno a queste nuove normative, che possono rappresentare una sfida per il settore e per coloro che hanno scelto i monopattini come mezzo di trasporto quotidiano. La necessità di adeguarsi a coperture assicurative e all’uso obbligatorio del casco potrebbe scoraggiare alcuni utenti, modificando il panorama della mobilità urbana. Al tempo stesso, tuttavia, queste regole potrebbero contribuire a una maggiore consapevolezza e responsabilità tra i conducenti, rendendo le strade più sicure per tutti.