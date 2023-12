Montepaschi, assolti in appello Viola e Profumo, l’ex Presidente: “Sono emozionato”

Il Monte dei Paschi, istituto di grande rilevanza nel panorama bancario italiano, ha vissuto una giornata di intense oscillazioni e impatti nei mercati finanziari in seguito alla sentenza di secondo grado emessa dalla seconda corte penale d’appello di Milano. La notizia principale è stata l’assoluzione degli ex vertici della banca, tra cui l’ex presidente Alessandro Profumo e l’ex amministratore delegato Fabrizio Viola, dalle accuse di irregolarità di bilancio.

Profumo e Viola condannati a reclusione in primo grado

Questo verdetto rappresenta una svolta significativa rispetto alla decisione di primo grado, in cui Profumo e Viola erano stati condannati a sei anni di reclusione ciascuno per i reati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali. Paolo Salvadori, l’ex presidente del collegio sindacale, anch’esso coinvolto, era stato inizialmente condannato a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali. La decisione riguardante banca Mps, imputata per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, è stata annullata, cancellando la multa di 800mila euro inflitta in primo grado.

La Corte d’Appello ha affermato chiaramente che “il fatto non sussiste“, ribaltando le accuse precedentemente formulate. Questa inversione ha avuto un’immediata ripercussione sulle azioni del Monte dei Paschi, che hanno sperimentato un repentino aumento in Borsa. Gli investitori, apparentemente rassicurati dalla notizia, hanno reagito positivamente alla nuova situazione giudiziaria degli ex vertici della banca.

Alessandro Profumo, le parole dopo la sentenza

Alessandro Profumo, esprimendo la sua emozione in una dichiarazione, ha dichiarato: “Sono emozionato, dopo otto anni di sofferenza, ma ho sempre avuto fiducia nella giustizia e sono molto contento anche per la banca, perché si chiude questa triste vicenda.” Le parole di Profumo, con la voce rotta dall’emozione, riflettono il lungo periodo di incertezza e tensione che ha circondato questo caso.

Il futuro del Monte dei Paschi è ora oggetto di speculazioni. Con l’assoluzione degli ex vertici, la banca potrebbe trovare una nuova stabilità e riconquistare la fiducia degli investitori. Tuttavia, resta da vedere come questa sentenza influenzerà la percezione del pubblico e se il Monte dei Paschi sarà in grado di recuperare completamente la sua reputazione dopo gli anni turbolenti seguiti allo scandalo finanziario.

La vicenda giudiziaria può essere giunta a una conclusione, ma gli effetti sull’istituto e sul settore bancario italiano potrebbero persistere a lungo. La cautela rimane d’obbligo mentre si monitorano le reazioni del mercato e si valutano le prospettive future di uno degli istituti finanziari più antichi e emblematici d’Italia.