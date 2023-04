Il cantante sudcoreano Moonbin morto suicida: quattro milioni di fan sotto shock Cronaca, People

Mondo della musica K-pop in lutto per la morte di una delle sue star più famose. Secondo quanto si apprende, infatti, il cantante sudcoreano Moonbin (al secolo Moon Bin, ndr), membro della band Astro, si sarebbe tolto la vita. Un suicidio deciso all’età di soli 25 anni. A dare il triste annuncio è stata la sua casa discografica Fantagio.

Moonbin ha lasciato improvvisamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo. Vi chiediamo caldamente di astenervi da notizie speculative e malevole", si legge nel comunicato con cui la Fantagio annuncia il suicidio del giovane cantante. Dalle prime notizie che emergono, il membro della band Astro è stato trovato privo di vita nel suo appartamento situato a Gangman, un lussuoso quartiere della capitale sudcoreana Seoul. "Sembra che si sia tolto la vita. Attualmente stiamo discutendo la possibilità di un'autopsia per determinare la causa precisa della morte", ha dichiarato la polizia del distretto di Gangman in merito al presunto suicidio del cantante degli Astro Moonbin. Pare che a trovare per primo il suo corpo sia stato il suo manager nella serata di mercoledì 19 aprile.

Tra qualche giorno ci saranno i funerali che però, secondo quanto richiesto dalla famiglia di Moonbin, si celebreranno in forma privata. Il cantante degli Astro era nato il 26 gennaio del 1998 a Cheongju. Si era poi diplomato alla Hanlim Multi Art School, con specializzazione in musica pratica. Il suo debutto sulle scene era stato a sette anni nel ruolo di piccolo modello. Poi nel 2009 aveva ottenuto il suo primo ruolo da attore nel dramma coreano ‘Boys over Flowers’, dove interpretava la versione più giovane del personaggio di Kim Bum. Il debutto con gli Astro era avvenuto nel 2016. Ma ora questo tragico suicidio ha spezzato la sua vita e la sua brillante carriera.

