“Processatelo!”. Roberto Speranza nei guai per i vaccini: cosa succede

La morte di Camilla Canepa, avvenuta nel giugno 2021 a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca, continua a suscitare dibattiti e controversie nel panorama politico e giudiziario italiano. Nonostante l’assoluzione dei medici che hanno curato la giovane, basata sul fatto che si sono attenuti alle direttive del Comitato tecnico scientifico (CTS), la vicenda rimane al centro di un acceso confronto sulla responsabilità delle istituzioni nella gestione della campagna vaccinale.

Accuse e richieste di processo da parte della Lega

Un senatore della Lega ha recentemente riacceso la discussione con un post su X, in cui ha chiesto esplicitamente che vengano processati l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente del CTS. Nel suo messaggio ha sottolineato come, se i medici sono stati assolti per essersi fidati delle indicazioni ricevute, non sarebbe invece ammissibile che le figure apicali non rispondano delle loro decisioni.

Questo intervento ha trovato ampia risonanza sui social media, alimentando ulteriori critiche e sollevando la questione della responsabilità politica e giudiziaria nella gestione delle scelte vaccinali durante l’emergenza sanitaria.

Io posso anche capire che i medici della povera Camilla Canepa, che evidentemente si sono fidati delle indicazioni del CTS, siano stati assolti. Ma qui mi pare inimmaginabile che il presidente del CTS, il ministro Speranza o tutti e due non vadano a processo. pic.twitter.com/v1ZjZStuIS — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) August 31, 2025

Posizione dell’ex ministro Speranza e reazioni politiche

L’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, ha più volte difeso le decisioni prese durante la pandemia, evidenziando che esse si basavano sui dati scientifici disponibili all’epoca e sulle indicazioni degli organismi internazionali. Nonostante ciò, le polemiche non sono mai cessate e l’ultima accusa del senatore leghista ha riaperto il dibattito politico.

Nel contesto parlamentare, le opposizioni hanno colto l’occasione per tornare a discutere delle presunte responsabilità dei governi Conte II e Draghi nella gestione della campagna vaccinale. Al contrario, i rappresentanti del centrosinistra hanno richiamato l’importanza di contestualizzare le decisioni nel quadro di un’emergenza globale, invitando a evitare strumentalizzazioni politiche delle tragedie personali.

Il ruolo del Comitato tecnico scientifico e le critiche

Il CTS, da oltre due anni organo consultivo del governo per le misure anti-Covid, è nuovamente al centro delle critiche da parte di una fetta dell’opinione pubblica. L’assoluzione dei medici ha rafforzato le tesi secondo cui la responsabilità non si limita ai livelli operativi ma coinvolge anche chi ha fornito le direttive ufficiali.

Secondo gli oppositori, le linee guida del CTS avrebbero portato a procedure che si sono rivelate letali. Tuttavia, altri osservatori sottolineano che, in un contesto emergenziale con conoscenze scientifiche ancora incomplete sugli effetti collaterali dei vaccini, l’adesione ai dati disponibili rappresentava l’unica strada percorribile.

Una vicenda ancora aperta sul piano giudiziario e politico

Il caso di Camilla Canepa rimane una questione irrisolta per la giustizia e la politica italiana. L’assoluzione dei sanitari non ha portato a una conclusione definitiva del dibattito, ma ha invece aperto nuove questioni riguardanti le eventuali responsabilità istituzionali superiori.

La famiglia di Camilla continua a chiedere verità e giustizia, mentre la vicenda viene spesso strumentalizzata nel confronto politico. L’intervento del senatore della Lega dimostra come, a distanza di anni, la morte della giovane rappresenti un tema sensibile capace di dividere l’opinione pubblica e di porre interrogativi sul ruolo dello Stato, degli organismi scientifici e dei vertici politici durante una delle fasi più critiche della storia recente italiana.