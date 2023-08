Morte misteriosa, ancora nessuna certezza. Il dolore dei genitori

Una tragedia impensabile ha sconvolto Shaun e Pip Stirrup, quando, quasi sei mesi fa, la loro figlia Milly-Rose è deceduta in circostanze drammatiche e inaspettate. Milly-Rose avrebbe compiuto sette anni questa settimana, ma invece di festeggiare con torta e candeline, i genitori stanno ancora cercando risposte su ciò che è realmente accaduto, come riportato dal Manchester Evening News.



Milly-Rose, dopo aver contratto un virus che circolava nella sua scuola, aveva accusato forti dolori allo stomaco e alla testa. Preoccupati, i genitori l’avevano portata al pronto soccorso del Royal Manchester Children’s Hospital, dove era stata ritenuta in condizioni normali e mandata a casa. La mattina seguente, però, Shaun aveva notato che la figlia zoppicava e non stava bene. Portata nuovamente in ospedale, Milly-Rose era stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva, ma poche ore dopo, il suo cuore aveva cessato di battere.



In seguito a questa tragica perdita, è stata effettuata un’autopsia e l’ospedale ha avviato un’indagine. A distanza di mesi, però, la famiglia Stirrup è ancora in attesa di risposte. “Siamo ancora al buio. Siamo in lutto ogni giorno, ma la mente non si ferma,” ha confidato Shaun al Manchester Evening News.



Ora, sia Shaun che Pip sono in terapia per un potenziale Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) e attendono con ansia l’inchiesta che il medico legale terrà a dicembre su quanto accaduto. La comunità di Denton, la scuola di Milly-Rose, amici e parenti hanno fornito un sostegno indispensabile alla famiglia in questo momento difficile.



Shaun conclude con parole toccanti: “Ogni mattina dobbiamo ancora andare in camera sua ad aprire le tende. Ma siamo molto fortunati perché la comunità di Denton è stata fantastica, così come la scuola di Milly e tutti i nostri amici e familiari.”