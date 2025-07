“Morti sul colpo, decapitati”. Incidente spaventoso in Italia, tangenziale bloccata: scena da brividi

Un incidente mortale è avvenuto di recente sulla Tangenziale di Napoli, provocando la morte di due persone. Un motociclo, con a bordo un uomo e una donna, è entrato in collisione con un autoarticolato, in un impatto che si è rivelato fatale per entrambi i passeggeri.

Le autorità hanno riferito che il sinistro ha avuto luogo nei pressi dello svincolo di Agnano e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi per la gestione dell’emergenza. Le prime ricostruzioni indicano un urto frontale che ha causato la morte dei due motociclisti sul colpo.

L’incidente si è verificato intorno alle 13:30, determinando la chiusura dello svincolo Italia 90 in direzione Capodichino per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Il traffico ha subito gravi disagi, con lunghi rallentamenti sulla tangenziale.

Le autorità hanno invitato gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a informarsi sui percorsi alternativi disponibili per evitare ulteriori problemi di viabilità. Le informazioni aggiornate vengono diffuse attraverso diversi canali di comunicazione.

I testimoni della scena descrivono un evento di estrema gravità. Uno di loro ha raccontato: «Sembrava un film dell’orrore. Ho visto uno dei motociclisti disteso sull’asfalto senza vita, con la testa distante dal corpo». Un altro testimone ha aggiunto che sua moglie è rimasta profondamente sconvolta dalla scena.

Un altro passante ha riferito: «Dopo l’incidente si è formata una lunga fila. Ho chiuso gli occhi e ho detto ai miei familiari di non guardare. È stato un momento molto difficile. Le mie preghiere vanno alle vittime».