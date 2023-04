Morto all’improvviso, i colleghi in lutto

Il Tribunale di Lecce è in lutto per la morte improvvisa del giudice Paolo Moroni, atteso in Tribunale ma mai arrivato. Il giudice, candidato in passato anche al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), pare abbia accusato un malore mentre si trovava in auto per recarsi a Lecce da Monteroni.



Immediatamente è stato chiamato il servizio di emergenza 118, ma purtroppo i soccorsi non sono riusciti a fare nulla per il magistrato. I colleghi e gli avvocati del foro sono addolorati per la sua perdita e ne ricordano la preparazione e la competenza. Moroni, 57 anni, era in servizio presso la sezione Commerciale del Tribunale Civile di Lecce.



Sono molti gli attestati di cordoglio pervenuti. Sulla pagina della Camera Civile Salentina, il presidente onorario Salvatore Donadei ha scritto: “Profondo dolore e grande tristezza per la scomparsa del Dott. Paolo Moroni, uomo e magistrato tra i più apprezzati per disponibilità, competenza, equilibrio, e tanto altro”. “Lascia un vuoto non facilmente colmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, nell’ambito del Foro salentino e non solo. Le condoglianze più sentite ai congiunti e parenti tutti del dott. Moroni giungano da tutta quanta la nostra Associazione”.