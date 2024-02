Il mondo del cinema è in lutto. È morto infatti Kenneth Mitchell, celebre attore canadese noto per i suoi ruoli in serie di grande successo come “Star Trek: Discovery” e “Jericho”. Aveva 49 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, soprattutto tra i fan della saga di Star Trek, dove Mitchell ha lasciato un segno indelebile interpretando ben quattro personaggi unici nel franchise.

Nato a Toronto, Mitchell ha iniziato il suo percorso nella recitazione dopo un’esperienza significativa nella squadra di calcio della University of Guelph. La sua carriera, ricca e variegata, lo ha visto partecipare a produzioni di rilievo come la serie tv della CBS “Jericho”, oltre a episodi di serie di grande successo quali “CSI: Miami”, “Castle”, “Grey’s Anatomy” e “The Unit”. Tra i suoi lavori più noti, si ricorda anche la partecipazione al film “La regola del sospetto”, al fianco del leggendario Al Pacino.

Una delle sue esperienze più impegnative è stata nei 15 episodi della serie televisiva “Ghost Whisperer”, dove ha interpretato il ruolo di Sam Lucas. Dal 2017, ha contribuito a portare avanti la leggenda di Star Trek, apparendo nella prima e seconda stagione di “Star Trek: Discovery” nei panni dei Klingon Kol; Kol-Sha, il padre di Kol, e Tenavik. La sua famiglia lo ha ricordato come un attore capace di interpretare una vasta gamma di personaggi: da un aspirante olimpico a un sopravvissuto all’apocalisse, da un astronauta al padre di un supereroe.

Nel febbraio 2020, Mitchell ha rivelato di essere stato colpito da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nel 2019, una malattia che lo ha costretto all’uso della sedia a rotelle. Nonostante le difficoltà, la sua passione per la recitazione non si è mai affievolita. La produzione di Star Trek ha addirittura costruito un’apposita struttura mobile per permettergli di continuare a lavorare e interpretare i suoi personaggi all’altezza degli altri attori, dimostrando un’impressionante resilienza e dedizione al suo mestiere.

Kenneth Mitchell lascia la moglie e due figli, di 12 e 17 anni, ai quali vanno le più sentite condoglianze da parte di fan e colleghi. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l’industria dell’intrattenimento, ma il suo ricordo e le sue interpretazioni vivranno per sempre attraverso le sue opere.

