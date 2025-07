“Era privo di sensi e perdeva sangue dalla bocca”. Morto neonato di 5 mesi, dormiva nel letto con i genitori

Una vacanza in Puglia si è trasformata in un incubo per una famiglia della provincia di Frosinone. Il loro neonato di cinque mesi è deceduto durante la notte tra domenica e lunedì in una stanza di un resort a Carovigno, situato in provincia di Brindisi. Il piccolo Michael dormiva nello stesso letto dei genitori, che lo hanno trovato privo di sensi e con perdite di sangue dalla bocca.

Il padre si è accorto che il figlio non respirava più quando si è svegliato intorno alle 3:30 del mattino per andare in bagno. Ha notato il corpo del piccolo immobile e cianotico, e ha immediatamente chiamato il 112. Gli operatori del 118 sono arrivati rapidamente e hanno iniziato le manovre di rianimazione, continuate al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, ma il neonato è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo.

Inchiesta Giudiziaria Aperta

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, sequestrando la stanza dove è avvenuto il tragico evento. Il pubblico ministero Livia Orlando ha incaricato il medico legale Domenico Urso di eseguire l’autopsia, svolta nel pomeriggio. Tuttavia, le cause del decesso saranno chiarite solo dopo gli accertamenti istologici, attesi entro sessanta giorni.

Ipotesi Investigative

Le indagini attualmente prendono in considerazione diverse ipotesi, tra cui un blocco respiratorio dovuto a un’infiammazione acuta delle vie aeree, una patologia non diagnosticata, o un soffocamento accidentale causato dalla posizione nel sonno o da movimenti involontari dei genitori.

I genitori, considerati parti offese nel procedimento, hanno nominato la dottoressa Paola Ciamarra come consulente. Le analisi medico-legali forniranno risposte a una morte che resta inspiegabile e profondamente tragica.