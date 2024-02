È morto all’età di 50 anni, l’attore e comico inglese Ewen MacInthosh, conosciuto per il ruolo di Big Keith nella nota serie tv The Office. L’attore è morto all’interno di una casa di cura, dove risiedeva da qualche tempo e, stando a quanto comunicato dalla sua agenzia, la Just Right Management, nei prossimi giorni ci sarà anche un funerale, organizzato in forma privata.

La scomparsa di Ewen MacInthosh

MacIntosh è deceduto alla Willow Green Care Home di Darlington, ma le cause della morte non sono state confermate dell’agenzia che segue l’attore. Non troppo tempo fa era stato lui stesso a pubblicare uno scatto che lo ritraeva in ospedale in cui scriveva: “Brutti tempi per me. Ho paura amici. Tenete duro lì fuori”. Stando a quanto riferito dai suoi agenti, oltre ad un funerale organizzato in forma ristretta, al quale prenderanno parte la famiglia e gli amici più stretti, ci sarà poi una cerimonia commemorativa nel corso dell’anno.

L’attore era conosciuto per aver interpretato il personaggio di Keith Bishop, un contabile ghiotto delle uova alla scozzese, perennemente insoddisfatto, il cui più grande sogno nella vita sarebbe stato quello di fare il deejay. A ricordarlo, attraverso un post su X è stato anche il creatore della serie, Ricky Gervais che ha scritto: “Una notizia estremamente triste. Il divertentissimo e adorabile Ewen Macintosh, noto a molti come “Big Keith” di The Office, è morto. Un genio assoluto. RIP”. Con lui aveva lavorato anche in un episodio di After Life su Netflix.

Extremely sad news. The very funny and very lovely Ewen Macintosh, known to many as 'Big Keith' from The Office, has passed away. An absolute original. RIP. pic.twitter.com/Hhd3zkRVMs — Ricky Gervais (@rickygervais) February 21, 2024

Nato in Galles, Ewen MacIntosh ha lavorato sia a teatro che sul piccolo schermo, ma è stato protagonista anche di alcuni film al cinema. Lo ricordiamo, infatti, in Little Britain e in The Lobster, ha poi partecipato al reality “Celebrity Come Dine with Me”, oltre ad essersi esibito all’Edinburgh Fridge Festival nel 2007.