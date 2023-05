Morto Jeff Machado, il cadavere dell’attore trovato in un baule sepolto sotto il pavimento di casa

Nel tragico epilogo di una scomparsa durata diversi mesi, il corpo di Jeff Machado, attore e giornalista brasiliano, è stato ritrovato senza vita all’interno di un baule sepolto sotto due metri di terra nel pavimento di una casa a Rio de Janeiro. L’attore, noto per la sua partecipazione alla serie televisiva “Reis”, dove interpretava il ruolo di un soldato filisteo, era scomparso il 27 gennaio scorso, e solo ora il suo destino è stato svelato.



La terribile scoperta è avvenuta dopo quasi quattro mesi di indagini e ricerche disperate da parte delle autorità e della famiglia di Machado. La madre dell’attore, preoccupata per la mancanza di notizie e per alcuni strani messaggi ricevuti dal cellulare del figlio, aveva segnalato la sua scomparsa alla polizia. La scoperta dei suoi otto cani abbandonati nei pressi della sua abitazione, due dei quali purtroppo deceduti, aveva ulteriormente sollevato sospetti sulla sua improvvisa sparizione.

Ucciso a casa…

La cassa contenente il corpo di Machado è stata rinvenuta a circa due metri di profondità sotto il pavimento della sua casa, richiedendo il coinvolgimento di nove persone per il suo recupero. Fonti giornalistiche brasiliane hanno confermato che il baule utilizzato per occultare il cadavere faceva parte dell’arredamento dell’abitazione, alimentando l’ipotesi che l’omicidio sia avvenuto proprio in quel luogo.



Jeff Machado, 44 anni, originario del Sud del Brasile, era una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo. Oltre alla sua carriera nell’ambito del giornalismo, specializzato soprattutto nel gossip, era un affermato attore televisivo e si occupava anche della produzione di contenuti audiovisivi. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il panorama artistico brasiliano e i suoi colleghi e ammiratori lo ricordano con affetto, sottolineando il suo impegno e la sua passione per il lavoro e per gli animali, soprattutto i cani.



Le indagini sul caso sono ancora in corso, e gli inquirenti stanno valutando attentamente tutte le prove e le circostanze per ricostruire la dinamica dell’omicidio. L’abitazione di Machado è diventata il punto focale delle indagini, poiché potrebbe contenere preziose tracce e indizi che potrebbero portare alla risoluzione del caso.