Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate ucraine hanno dato il via a un’operazione militare di grande portata. L’informazione è stata riportata dall’agenzia di notizie russa TASS.



Nel Sud dell’Ucraina, in particolare nella regione di Donetsk, le truppe ucraine avrebbero cercato senza successo di sfondare le difese russe. Questa operazione è stata condotta con l’impiego di sei battaglioni meccanizzati e due di tank, ma l’offensiva, secondo Mosca, è stata respinta.



L’agenzia di notizie Reuters ha tuttavia precisato che non è stato ancora possibile verificare con Kiev le notizie fornite da Mosca.



Il ministero della Difesa russo ha inoltre affermato che le forze di Mosca hanno ucciso 250 militari ucraini e distrutto decine di tank e blindati. “Lo scopo del nemico era rompere le nostre difese in quello che a suo avviso è il settore più vulnerabile del fronte. Il nemico non ha raggiunto tale scopo, ha fallito”, ha comunicato il ministero, precisando che nell’area dell’attacco era presente il capo di stato maggiore Valery Gerasimov.



E’ importante sottolineare che le informazioni attuali provengono esclusivamente dal ministero della Difesa russo. Sarà essenziale ottenere la conferma o la smentita di queste notizie da fonti indipendenti per avere un quadro completo della situazione.