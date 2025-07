“Moto spezzata in due…”. Orrore sulla strada, coppia muore nel peggiore dei modi

Un grave incidente ha segnato la mattinata di domenica sulle strade italiane, con un bilancio drammatico che conta due vittime. Una coppia in moto ha perso la vita in uno scontro frontale con un’automobile, un evento che sottolinea ancora una volta la pericolosità delle strade e la fragilità di chi le percorre a due ruote.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il violento impatto non ha lasciato scampo ai due motociclisti. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini delle autorità competenti, mentre la comunità locale è sconvolta dalla tragedia.

Incidente mortale a Cotignola: muore coppia in moto

Cotignola (Ravenna), 20 luglio 2025 – La tragedia si è verificata lungo via Madonna di Genova, alla periferia di Cotignola. Le vittime sono un uomo di 57 anni e una donna di 60 anni, che viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Dalle indagini condotte dal Nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna è emerso che la coppia stava procedendo verso il centro del paese quando si è scontrata con una Renault Kadjar proveniente dalla direzione opposta. L’automobile stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio della clinica Maria Cecilia Hospital quando si è verificato l’impatto.

La moto si spezza in due, muore sul colpo il 57enne

L’impatto è stato estremamente violento, con la moto che si è spezzata in due tronconi finendo in un campo adiacente alla strada. I due motociclisti sono stati sbalzati per diversi metri. L’uomo di 57 anni è deceduto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in condizioni critiche dal personale del 118, ma è spirata poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale, con la chiusura temporanea del tratto di strada interessato per consentire rilievi e interventi. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica, con la principale ipotesi che attribuisce la causa a una mancata precedenza durante la svolta dell’automobile.

Tragedia stradale a Marina di Ravenna: morto un 17enne

Solo tre giorni prima, la provincia di Ravenna aveva già subito un altro grave lutto a causa di un incidente motociclistico. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro una rotonda a Marina di Ravenna, mentre viaggiava insieme a un’amica di 16 anni rimasta ferita.

Nonostante l’intervento rapido di elisoccorso, Polizia Locale e Polizia di Stato, il giovane è deceduto poco dopo l’impatto. L’amica è riuscita a dare l’allarme chiamando gli amici. Questi episodi evidenziano ancora una volta la necessità di maggiore attenzione e prudenza sulle strade, in un’estate segnata da numerosi incidenti mortali.