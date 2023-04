Motore in fiamme per l’impatto con un uccello, panico tra i passeggeri dell’aereo

Impatto con un uccello, motore in fiamme e panico sul volo American Airlines. Un volo dell’American Airlines appena decollato da Columbus, in Ohio, è entrato in collisione con un volatile. Le fiamme scatenate dal motore dell’ala destra hanno generato il panico tra i passeggeri. Un video pubblicato sui social testimonia l’accaduto. I piloti del volo hanno valutato l’ipotesi di atterrare nello stesso aeroporto di partenza. Nessun passeggero è rimasto ferito. Il veicolo è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di John Glenn Columbus. La Federal Aviation Administration sta investigando sull’accaduto.

>>>>>La dedica di Banfi al pronipote suicida

Il volo dell’American Airlines con il motore in fiamme