Movimento a impatto zero con CYCL-e Around™, il servizio di e-bike sharing per le aziende 

Nel contesto attuale, la necessità di adottare pratiche sostenibili e ridurre l’impatto ambientale è diventata un imperativo. In questo scenario, la mobilità sostenibile emerge come una soluzione chiave per affrontare le sfide legate all’inquinamento e al cambiamento climatico. Tra i progetti virtuosi, che fanno della sostenibilità un valore chiave, si inserisce CYCL-e Around™, un servizio innovativo di e-bike sharing progettato da Pirelli per le aziende, che offre una soluzione completa e all’avanguardia per promuovere una mobilità green e a impatto zero.

Oltre il bike sharing

CYCL-e Around™ è molto più di un semplice servizio di bike sharing. È un’iniziativa proattiva volta a favorire la transizione verso modalità di trasporto più ecologiche ed efficienti. Grazie a un parco di e-bike di alta qualità e a soluzioni tecniche integrate, offre un’esperienza di mobilità senza precedenti, all’insegna della comodità, della convenienza e della sostenibilità.

Il servizio CYCL-e Around™ permette alle aziende di offrire un vantaggio unico ai propri dipendenti, ovvero l’utilizzo gratuito di una flotta di premium e-bike, come benefit per incentivare spostamenti più salutari per il personale e per l’ambiente. Il costo di attivazione e la subscription sono interamente a carico dell’azienda, per consentire ai dipendenti di godere dei benefici della mobilità a impatto zero senza spendere nulla.

Utilizzo flessibile e versatile

CYCL-e Around™ offre flessibilità totale nell’utilizzo delle e-bike. La flotta può essere impiegata sia per agevolare il tragitto casa-lavoro, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti quotidiani, sia per scopi ricreativi durante il tempo libero. Tuttavia, eventuali limitazioni sull’utilizzo possono essere concordate e personalizzate in base alle esigenze specifiche dell’azienda.

L’accesso al servizio è reso estremamente semplice grazie all’app CYCL-e Around™, disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Attraverso questa piattaforma intuitiva, i fruitori possono prenotare e gestire autonomamente l’utilizzo delle e-bike, selezionando il periodo e il luogo di ritiro più comodo per le proprie esigenze.

Cosa include il servizio?

Il bike sharing aziendale è una soluzione innovativa e sostenibile, che può fare la differenza per l’annoso tema dell’inquinamento ambientale. In Italia, infatti, si percorrono in media 7 mila km l’anno a persona in auto, pari a una produzione di circa 2,3 tonnellate di CO2. Eppure, gli spostamenti quotidiani per la maggior parte delle persone non superano la distanza di appena 10 km, percorribili in bicicletta in circa 30 minuti. Il dato è facile da interpretare, muoversi in bici è un’abitudine che va incentivata.

Le e-bike offerte da CYCL-e Around™ rappresentano il perfetto connubio tra tecnologia, comfort e prestazioni. Dotate di tecnologia all’avanguardia, queste biciclette garantiscono un’esperienza di guida sicura e piacevole, con un’autonomia fino a 150 km e una velocità massima di 25 km/h. Inoltre, l’abbonamento include una vasta gamma di servizi all-inclusive e vantaggi.

Corner dedicato personalizzato

Alle aziende che decidono di adottare il servizio viene fornito un corner CYCL-e Around™, un punto di parcheggio e ricarica allestito ad hoc, che rappresenta una vera e propria area su misura, pensata per offrire un’esperienza completa e accogliente. Include non solo la rastrelliera modulare per le e-bike, ma anche accessori come caschi pieghevoli, catene di sicurezza e borse antipioggia. Inoltre, il concept di ogni corner viene sviluppato e personalizzato insieme al committente per integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e con le esigenze dei dipendenti.

In conclusione, CYCL-e Around™ rappresenta non solo un modo innovativo per promuovere la mobilità sostenibile all’interno dell’azienda, ma anche un investimento strategico per migliorare la qualità della vita dei dipendenti e ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’attività lavorativa.

Perché sceglierlo

I vantaggi di adottare CYCL-e Around™ sono molteplici e tangibili. Questo modello di trasporto rappresenta un’alternativa ecologica e salutare che riduce le emissioni di CO2 e promuove uno stile di vita attivo tra i lavoratori. Inoltre, il bike sharing aziendale può contribuire a migliorare la produttività, la motivazione e la soddisfazione dei dipendenti. Infine, rappresenta anche un risparmio economico per le imprese, che possono beneficiare di incentivi fiscali e ridurre i costi di gestione dei parcheggi e dei veicoli aziendali oltre alla manutenzione della flotta veicolare, che nel caso di CYCL-e Around™ è compresa nel servizio.CYCL-e Around™ non solo rappresenta un’opportunità per abbracciare la mobilità sostenibile, ma anche un investimento strategico per le aziende che desiderano distinguersi per la loro responsabilità ambientale e offrire servizi innovativi ai propri dipendenti.